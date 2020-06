Cataforio, c’è un reggino in Serie A: Parisi saluta e vola al Melilli

18 Giugno 2020 18:10

La notizia era già nell’aria, oggi è arrivata la fumata bianca. Gianluca Parisi compie il salto di categoria, per lui si spalancano le porte della Serie A. Un traguardo storico per il giovane portiere ed anche per il Cataforio, che per la prima volta nella sua storia manda un prodotto del proprio settore giovanile nel massimo campionato. La formula è quella del prestito oneroso, per quello che si potrebbe definire come uno dei più importanti frutti raccolti dalla lungimirante programmazione societaria che da sempre si è basata sulla crescita dei propri giovani. Un progetto che da ancora una volta ragione alla dirigenza calabrese. Se da una parte dispiace, chiaramente, che Gianluca non difenderà i pali reggini nella prossima stagione, dall’altra questa notizia riempie d’orgoglio e soddisfazione l’entourage bianconero. Parisi, classe ’96, è arrivato al Cataforio appena sedicenne, stagione 2012-2013, e dal 2016 è divenuto titolare inamovibile. La sua crescita esponenziale lo ha portato non solo a divenire, nonostante la giovane età, una chioccia per i più giovani compagni di squadra (e di reparto), ma la società gli ha anche affidato la conduzione tecnica delle categorie giovanili. Insomma, un percorso in crescendo per il 24enne reggino, che ha saputo mettersi in mostra risultando anche più volte decisivo nel suo primo torneo di A2. Oggi per Parisi si corona un sogno, quello di giocare in Serie A e con lui esulta la “Reggio Sportiva” che avrà adesso un proprio figlio nel massimo campionato di Calcio a 5.