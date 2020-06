40 anni fa la strage di Ustica, uno dei più grandi misteri italiani [FOTO]

27 Giugno 2020 00:00

Il 27 giugno 1980 avvenne la strage di Ustica, uno dei più grandi misteri italiani dove morirono 81 persone

Sono passati ben 40 anni da uno dei più grandi misteri italiani, la strage di Ustica. Era infatti il 27 Giugno del 1980 quando un DC-9 della società Itavia precipitò in mare provocando la morte di 81 persone. Ecco lo straziante racconto sul sito dedicato alla tragedia: “il 27 Giugno 1980 parte da Bologna, dall’aeroporto Guglielmo Marconi, il volo Itavia 870 Bologna-Palermo; sono le 20.08, due ore dopo l’orario previsto. L’arrivo è programmato per le 21.15. Non ci sono problemi: il DC 9 viaggia regolarmente, con a bordo 81 persone, 64 passeggeri adulti, 11 ragazzi tra i due e i dodici anni, due bambini di età inferiore ai 24 mesi e 4 uomini d’equipaggio. Durante il volo non è segnalato nessun problema, ma poco prima delle 21 del DC 9 si perdono le tracce radar. La mattina dopo tutti i giornali riportano notizie della tragedia e si cominciano anche a fare le prime ipotesi sulle cause del disastro. Passano i giorni; la lettura dei giornali ci permette di capire le prime inquietudini: il silenzio delle autorità alimenta i sospetti di una collisione. Forse i radar della Nato hanno “visto” la tragedia del DC 9 scomparso in mare, Il DC 9 Itavia aveva strutture logore oppure è stato investito da qualcosa”. La sentenza del 2015 della Corte d’Appello di Palermo forse ha messo la parola fine alla nebbia che ha “circondato” la storia: per i giudici sarebbe stato un missile a causare la morte di 81 persone escludendo quindi sia lo scoppio di una bomba e sia un guasto al velivolo. Ma chi fu a lanciare quel missile? A questa domanda la Cassazione non potè rispondere.