27 Maggio 2020 16:36

Sicilia, a “Niente di Personale” presentato il progetto Sfoglialibro: “regalare 500 libri e mascherine ai bambini che donano un disegno”

Stiamo venendo fuori da un periodo storicamente drammatico, un periodo che ci ha visto stare lontani dai nostri cari, dai nostri amici e che ha visto soprattutto i nostri bambini privati dei loro spazi, della loro età e del loro tempo da trascorrere in compagnia per giocare, socializzare e maturare nuove esperienze. Da casa, maestre di ogni ordine di insegnamento, hanno cercato di non far mancare loro il contatto e la comunicazione, ma non sempre è stato semplice. In tanti ci siamo chiesti come i bambini hanno vissuto questo periodo e come lo racconterebbero. A farlo più da vicino ci ha pensato Sfoglialibro, una realtà che unisce le idee e le attività professionali della libreria di Maria Grazia Perrone (Libratevi), della scuola dell’infanzia di Claudia Russo (EmozioNido) e della scuola di musica di Davide Saporita (La Casa delle Note).

Dal loro impegno e dalle loro idee è nato un progetto straordinario che hanno voluto presentare ed illustrare all’interno della trasmissione “Niente di Personale” condotta dal giornalista Giovanni Remigare. Un progetto speciale che vede come obiettivo quello di donare ai bambini 500 copie del libro “Chi ha il coraggio” (ediz. Minibombo), e dare ad ognuno di loro in regalo una simpatica mascherina e questo grazie alla collaborazione di Artedeco di Saponara Marittima che ha donato la stoffa per la realizzazione delle stesse. Il tutto chiedendo “in cambio” ai più piccoli un loro disegno realizzato durante la fase di quarantena o che semplicemente racconti il loro pensiero durante questo brutto periodo. La raccolta di queste piccole opere d’arte servirà per realizzare un libro dedicato interamente a loro, un modo per tenere a mente con le loro immagini e i loro pensieri uno dei periodi più bui degli ultimi anni, un modo per aiutare la comunità a ricordare e crescere. Per avere il libro basta semplicemente compilare un modulo che potete trovare seguendo questo link https://bit.ly/sfoglialibro.