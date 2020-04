Reginaldo: “vorrei restare alla Reggina anche in Serie B. Ripresa campionato? La gente continua a morire…”

2 Aprile 2020 11:26

Intervista al brasiliano Reginaldo: l’attaccante della Reggina ha tirato un bilancio della stagione in amaranto e dato uno sguardo al futuro

E’ sicuramente positivo il bilancio di Reginaldo alla prima stagione con la maglia della Reggina. Arrivato in riva allo Stretto fra mille scetticismi, legati soprattutto all’età, l’attaccante brasiliano ha convinto tutti a suon di gol e prestazioni. “Stavamo facendo un campionato veramente bellissimo – ha raccontato l’ex Siena ai microfoni di Fiorentina.it – . Nessuno ci dava per protagonisti e invece lo siamo sempre stati fino ad ora. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti fino alla fine. Io cerco sempre di dare il massimo come ho sempre fatto. Vivo per il campo e finché potrò continuerò a giocare. Vorrei rimanere alla Reggina anche in Serie B”.

A Reginaldo il pubblico del Granillo e le gare della domenica mancano tantissimo. Così si è espresso riguardo una possibile ripresa del campionato: “Vorrei tanto anche per quello che stiamo facendo con la Reggina. Però per com’è la situazione se dobbiamo riprendere il campionato per giocare a porte chiuse o continuare a vedere la gente che muore ogni giorno è meglio chiuderla qui”.

