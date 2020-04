Previsioni Meteo: oggi ultimi disturbi residui in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

7 Aprile 2020 16:39

Previsioni Meteo: anticiclone sempre più forte. Oggi gli ultimi disturbi residui in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – Ultimi disturbi residui all’estremo Sud Italia con nubi irregolari, ma circoscritte essenzialmente alla Calabria ionica e alla Sicilia. Antonio Iannella, su MeteoWeb, spiega: “sulla nostra isola maggiore che, nel corso della giornata odierna saranno presenti nubi più diffuse, localmente anche più compatte e associate a qualche precipitazione sparsa. Più nello specifico, nella giornata odierna, addensamenti e qualche breve pioggia o rovescio irregolari, potranno interessare localmente il Messinese, poi soprattutto l’area del Catanese, Ennese, la provincia di Caltanissetta, l’Agrigentino, localmente il Ragusano. Non sono esclusi qualche addensamento temporaneo e brevi piovaschi o rovesci localizzati anche sul Reggino meridionale, per il resto al Sud bel tempo prevalente, salvo poche nubi sparse o qualcuna irregolare in più su Centro Sud Calabria, specie aree ioniche”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.

