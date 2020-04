Messina, Saccne Rete dona mascherine al reparto “Covid” dell’ospedale Piemonte

1 Aprile 2020 15:47

Messina, Saccne Rete ha deciso di donare una fornitura di mascherine, riuscita ad acquistare con molte difficoltà nei giorni scorsi, al personale del nascente reparto contro il covid-19 dell’ospedale Piemonte

La carenza di dispositivi di protezione individuale è ormai all’ordine del giorno: da questa impellente esigenza la Saccne Rete ha deciso di donare una fornitura di mascherine, riuscita ad acquistare con molte difficoltà nei giorni scorsi, al personale del nascente reparto contro il covid-19 dell’ospedale Piemonte, che sarà coordinato dal direttore di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza Clemente Giuffrida. “Molte sono le strutture ospedaliere della nostra città – spiega Chiara Basile, in rappresentanza dell’azienda messinese Saccne Rete – che oggi si trovano a dover affrontare un’emergenza nell’emergenza, dovuta proprio al reperimento immediato di DPI, nonostante le risorse economiche messe in campo dalle Istituzioni siano ingenti. Dunque abbiamo pensato di renderci utili con questo gesto concreto e ci auguriamo che il personale sanitario possa lavorare con maggiore sicurezza per fronteggiare il contagio e tutelare la salute della collettività”.

