Delirio da quarantena, donna nuda si distende sull’auto dei carabinieri [VIDEO]

19 Aprile 2020 16:50

E’ accaduto in provincia di Piacenza: una donna in evidente stato confusionale, con addosso soltanto il perizoma, si è sdraiata sull’auto dei carabinieri

Scena da film comico accaduta a Borgotrebbia, in provincia di Piacenza. Una donna praticamente nuda, con addosso soltanto il perizoma, si è sdraiata sul cofano dell’auto dei carabinieri. In evidente stato confusionale (aveva probabilmente fatto uso di stupefacenti o alcol), si è sdraiata sulla gazzella dei militari, dopo aver girato in quel modo per le strade del paese. E’ stato necessario l’intervento dell’ambulanza, per far scendere la donna nel rispetto delle misure anti Coronavirus. Portata subito dopo in ospedale, la sua posizione sarà messa al vaglio per eventuali sanzioni.