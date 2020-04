Coronavirus, ottime notizie in Sicilia: il contagio è in calo. A Messina oggi 7 nuovi positivi e un guarito

7 Aprile 2020 18:26

Coronavirus in Sicilia, ecco i dati provincia per provincia: a Messina i guariti adesso sono 18

Buone notizie in Sicilia. Nell’isola diminuiscono i contagi e i dati di oggi sono tra i più bassi degli ultimi giorni. Ecco il quadro riepilogativo della situazione, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 7 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 24.857 (+1.393 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.097 (+51), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.859 persone (+44), 113 sono guarite (+5) e 125 decedute (+2).

Degli attuali 1.859 positivi,635 pazienti (-2) sono ricoverati, di cui 73 in terapia intensiva (-1), mentre 1.224 (+46) sono in isolamento domiciliare.

A Messina oggi si registrano 7 nuovi casi e un guarito. Si tratta di un paziente di 76 anni, ricoverato al Policlinico “G. Martino” di Messina poco più di 3 settimane fa. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 18.

I casi nelle province

Agrigento, 107 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 93 (22, 4, 8);

Catania, 551 (155, 28, 51);

Enna, 273 (168, 1, 15);

Messina, 327 (145, 18, 25);

Palermo, 276 (74, 29, 12);

Ragusa, 47 (7, 4, 3);

Siracusa, 80 (42, 26, 7);

Trapani, 105 (22, 1, 3).

