Coronavirus, proteste contro la Fase 2 anche al Nord: i commercianti del Friuli scendono in piazza [FOTO]

27 Aprile 2020 21:26

Da Messina a Udine, le proteste contro la Fase 2 annunciata dal Governo si sono sparse in tutta Italia: anche i commercianti del Nord chiedono di ripartire

L’Italia deve ripartire. E’ il grido dei commercianti di tutto il Paese. Il Sud è pronto alla riapertura, lo dimostra il basso numero di nuovi positivi di Coronavirus delle ultime settimane. Chiede però di partire anche il Nord, dove invece la linea dei contagi desta ancora preoccupazione. Eppure le proteste per il nuovo Dpcm del Governo, che sarà attivo dal 4 maggio, ha scontentato praticamente tutti. Le rivolte non si sono verificate soltanto nelle regioni meridionali dove l’epidemia è contenuta, ma anche in zone dove la via d’uscita dall’emergenza è ancora lontana: a Tolmezzo (Udine) i commercianti friulani sono scesi in piazza a protestare contro la chiusura. Il messaggio che viene rivolto al Premier Conte è che c’è assoluto bisogno di ripartire in sicurezza, perché le imprese italiane non possono più restare chiuse. La tanto decantata “potenza di fuoco” non ha ancora prodotto nessun effetto, anzi appare proprio un mucchio di fumo.