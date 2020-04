Coronavirus, seconda vittima all’Oasi di Troina: morta 50enne. Si attende l’esito di un centinaio di tamponi

1 Aprile 2020 11:23

Seconda vittima tra gli ospiti dell’Oasi di Troina. Nell’Istituto 69 pazienti e 43 operatori sono risultati positivi al coronavirus e ci sono circa un centinaio i tamponi di cui si attende ancora l’esito

Sale a due il numero delle vittime tra gli ospiti dell’Irccs Oasi Maria Santissima di Troina, l’Istituto di alta specializzazione che si occupa di disabilità. Dopo la 25enne deceduta nei giorni scorsi, è morta una cinquantenne, ricoverata da alcuni giorni all’ospedale Umberto I di Enna. Nell’Istituto 69 pazienti, di cui uno ospedalizzato, e 43 operatori sono risultati positivi al coronavirus e ci sono circa un centinaio i tamponi di cui si attende ancora l’esito. Ieri sera è stato ricoverato il presidente dell’Istituto, Michelangelo Condorelli. Era già in isolamento domiciliare da diversi giorni e le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Migliorano invece le condizioni del presidente dell’Oasi padre Silvio Rotondo. “Sono accudito e curato attentamente – ha detto il parroco -, non sono in Terapia intensiva e non lo sono mai stato in nessun momento. Ho riposato, utilizzo l’ossigeno che posso togliere in ogni momento, sto seguendo le cure e le medicine che mi stanno dando in questo momento”. Nelle prossime ore tutti i pazienti risultati positivi dovrebbero essere trasferiti in un unico reparto per avviare le operazioni di sanificazione della struttura.

