4 Aprile 2020 19:22

Coronavirus in Calabria: sui social Lapo Elkann ha annunciato di aver effettuato una donazione di mascherine all’Asp di Crotone

Dopo le donazioni a Lombardia, Sicilia e Campania, Lapo Elkann ha annunciato sui social una nuova donazione di mascherine per la Calabria, in particolare per l’ASP di Crotone.

Dopo Lombardia Campania e Sicilia mascherine in arrivo per la Calabria. Solo Uniti si Vince 💙🇮🇹 pic.twitter.com/u33zaVOsXD — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 3, 2020

