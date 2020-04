Coronavirus, il Comune di Merì dona mascherine alla città di Barcellona Pozzo di Gotto: i ringraziamenti dell’Amministrazione Materia

8 Aprile 2020 15:32

Un carico di mascherine per la città di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Amministrazione comunale: “questi gesti danno il senso di comunità”

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ricevuto in dono un consistente numero di mascherine da parte dell’amministrazione comunale di Merì.

La consegna è avvenuta presso la sede municipale del Comune di Merì, dove il Sindaco Dott. Filippo Bonansinga e l’Ass. Carmelo Arcoraci hanno incontrato l’Ing. Tommaso Pino, assessore di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Sindaco Roberto Materia e l’intera Giunta esprimono il profondo senso di gratitudine che l’intera comunità del Longano nutre verso i donatori che hanno inteso sostenere fattivamente l’opera del personale a cui è destinata la fornitura.

“In un quadro drammatico come quello odierno, questi gesti danno il senso di comunità e infondono un sentimento di speranza rivolto a tutti i cittadini.

Grazie a tutta la comunità di Merì, dunque, di vero cuore!

In questi giorni di tristezza, la nostra gratitudine tuttavia non può risolversi soltanto nelle parole, parole che da sole resterebbero vuote di significato, ma deve trovare concretezza in comportamenti utili a sostenere “la prima linea” e che sono stati brillantemente riassunti in quel “#iorestoacasa” che gira sulla bocca di tutti.

Ebbene, restiamo a casa, limitiamo al massimo, ai soli casi di necessità, gli spostamenti, evitiamo gli assembramenti, manteniamo comportamenti responsabili: solo così potremo sconfiggere il virus!

Solo così a nostra volta possiamo sostenere tutti coloro che ci stanno aiutando!”