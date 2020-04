Coronavirus, a Villa Elisa effettuati tamponi a pazienti e operatori. Il sindaco di Cinquefrondi: “attendiamo l’esito dei test”

3 Aprile 2020 22:01

Coronavirus a Cinquefrondi, a Villa Elisa effettuati tamponi a pazienti e operatori, dopo che un paziente, nei scorsi giorni, è stato trovato positivo al Covid-19

E’ stato effettuato il tampone a pazienti e operatori della Casa di Cura “Villa Elisa” di Cinquefrondi dopo che un paziente, non residente nel comune dove è ubicata la Clinica, nei scorsi giorni, è stato trovato positivo al Coronavirus. Lo comunica in un videomessaggio il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia: “attendiamo l’esito dei test. In ogni caso non appena avremo i risultati comunicherò i risultati con trasparenza. Con la dirigenza della Casa di Cura abbiamo previsto la sanificazione della Clinica”.

Valuta questo articolo