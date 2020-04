Coronavirus: bonus partite iva anche per i venditori ambulanti

23 Aprile 2020 16:12

Anche i venditori ambulanti porta hanno diritto al bonus, che sarà erogato a partire dal prossimo mese

“Anche i venditori ambulanti porta a porta (I.D.V.), in un primo momento esclusi dall’elenco dei percettori dell’indennità partite iva, potranno finalmente accedere ai benefici del decreto ‘Cura Italia’ già a partire dal prossimo mese”. Lo dicono il deputato regionale in Sicilia PD Michele Catanzaro e Carmelo Miceli parlamentare nazionale del Partito Democratico.

“Abbiamo unito le forze per raggiungere in breve tempo l’obiettivo – aggiungono – e dare una risposta concreta ad una categoria di lavoratori ingiustamente tagliata fuori dai benefici di legge. Continueremo a vigilare – concludono Catanzaro e Miceli – affinché tutti gli aventi diritto possano ottenere i benefici previsti dalle misure di sostegno, per superare la fase di emergenza economica e programmare la ripartenza in tranquillità”.