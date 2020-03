Risultati Serie C Girone C, 30ª giornata: il Monopoli perde e si allontana di nuovo dalla Reggina, Ternana KO

8 Marzo 2020 16:42

Risultati Serie C Girone C, la 30ª giornata: gli incontri del weekend e la classifica aggiornata, gli ultimi aggiornamenti

Risultati Serie C Girone C – La Reggina torna alla vittoria e si allontana dal Bari (momentaneamente, in attesa della sfida di Catanzaro di domani) e – nuovamente – dal Monopoli, che perde in casa contro la Casertana. Crisi Ternana, sconfitta ad Avellino. Si avvicina il Catania che sbanca Bisceglie. Tra le 17.30 di oggi e domani il resto del programma. I risultati e la classifica aggiornata.

Sabato 7 marzo 2020

ore 15,00

Vibonese-Paganese 1-1

Domenica 8 marzo 2020

ore 15,00

Avellino-Ternana 2-0

Bisceglie-Catania 0-1

Monopoli-Casertana 0-1

Picerno-Reggina 0-2

ore 17,30

Sicula Leonzio-Rende

Teramo-Virtus Francavilla

Viterbese-Rieti

Lunedi 9 marzo 2020

ore 17,30

Cavese-Potenza

ore 20,45

Catanzaro-Bari

LA CLASSIFICA

REGGINA 69 BARI 59 MONOPOLI 57 POTENZA 53 TERNANA 51 CATANIA 47 CATANZARO 43 TERAMO 41 AVELLINO 40 VIBONESE 39 VITERBESE 39 CASERTANA 38 FRANCAVILLA 37 CAVESE 37 PAGANESE 36 PICERNO 32 SICULA LEONZIO 26 BISCEGLIE 20 RENDE 18 RIETI 12 (-5)

