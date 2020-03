Reggina, Tonino Martino: “se la società mi chiamasse, farei come Totti. Resterei per sempre”

19 Marzo 2020 12:49

Intervista a Tonino Martino: l’ex centrocampista della Reggina ha commentato la possibilità di tornare in società come dirigente

Il popolo amaranto non scopre nulla di nuovo dalle parole pronunciate da Tonino Martino. L’ex calciatore amaranto è un professionista che per la maglia ha dato il cuore in campo, anche oggi ai microfoni della Tv ufficiale ha speso tante parole di stima per la piazza e i tifosi della Reggina: “quello di Reggio è un pubblico speciale, in nessuna parte d’Italia potrebbero capire. E con una eventuale promozione in Serie B ci saranno ancora più spettatori al Granillo”.

Un passaggio anche sulle parole del presidente Luca Gallo, deciso a riportare al Sant’Agata tanti ex che in riva allo Stretto hanno lasciato il segno. “Io adoro questa città – sottolinea Martino – , se ci fosse la possibilità di tornare non ci penserei neanche un attimo. Il mio sogno è sempre la Reggina. Se la società mi chiamasse per entrare a far parte della dirigenza, io ci metterei il cuore fino alla morte. Farei come Totti, ci resterei per sempre”. E nel caso di promozione in Serie B a fine stagione: “mi getterei in mare con tutta la sciarpa”.

