Reggina, Scala (ds Bari) trova alibi: “non siamo inferiori a squadre di Serie B, ma questo campionato non ci agevola”

6 Marzo 2020 13:14

Il d.s. Scala commenta la corsa al primo posto tra Reggina e Bari: “se gli amaranto dovessero ottenere la promozione diretta, per noi non sarà un fallimento”

“Non possiamo parlare di fallimento se la Reggina sarà stata più brava di noi. Non si può puntare il dito contro questi ragazzi”, è chiaro il messaggio del d.s. barese Matteo Scala. Il Bari sta facendo un campionato straordinario, ma è per merito di una Reggina ancora più fenomenale che quanto fatto non basta ad essere al primo posto. Il direttore, ai microfoni di RadioBari, ha poi così continuato: “noi non siamo inferiori a diverse squadre di B. In questo campionato però spesso non si gioca a calcio, ci sono situazioni sporche che non agevolano il nostro gioco. Le regole sono queste, bisogna adeguarsi ed essere quasi perfetti per raggiungere l’obiettivo attraverso la vittoria del campionato o dei play-off. La società è ambiziosa, ha cambiato tanto, e sta facendo qualcosa di straordinario. Se il Bari continuerà così arriverà a circa 80 punti, considerando gli altri anni è un risultato superiore a chi ha vinto nelle passate stagioni. Catanzaro? E’ attardato in classifica ma assolutamente al livello delle prime. Avesse mantenuto Auteri come tecnico avrebbe ottenuto qualche punto in più. Sta attraversando un momento complicato, ma è una squadra molto forte che giocherà in modo arrembante. Porte chiuse? Chiaramente dispiace per le porte chiuse. Pur mettendo al primo posto la salute delle persone, è evidente che giocare un calcio a porte chiuse, soprattutto per noi che siamo sostenuti da un pubblico da Serie A”.

