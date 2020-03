Reggina, la preghiera di Leon commuove il web: “vicino agli italiani che soffrono, Dio vi benedica” [VIDEO]

18 Marzo 2020 11:56

Coronavirus – La commovente preghiera di Leon: l’ex Reggina e Messina ha dedicato un video messaggio agli italiani in difficoltà

“Sono molto triste per gli italiani che piangono la morte di un familiare. Dio vi benedica, vi voglio bene”. E’ vicino al nostro Paese l’ex amaranto Julio César de León, affranto per le tragiche notizie che giungono dall’Italia legate all’emergenza Coronavirus. L’honduregno non dimentica il suo passato in Serie A avendo vestito le maglie di Reggina, Messina, Parma, Torino, Genoa e Fiorentina. Il lacrime ha dedicato una preghiera soprattutto alle persone che soffrono, un pensiero nobile di un ragazzo che ancora una volta si fa apprezzare per la sua immensa umanità.

