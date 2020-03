Reggina, Ciofani invita il Bari a crederci: “ho perso un campionato con 9 punti di vantaggio”

2 Marzo 2020 12:15

Matteo Ciofani trasmette fiducia al Bari: il difensore biancorosso crede ancora nella possibilità di raggiungere la Reggina in vetta alla classifica

La sconfitta casalinga della Reggina ha donato entusiasmo in casa Bari. La squadra biancorossa ha recuperato terreno agli amaranto, ma il distacco rimane ancora enorme a sole nove gare dalla conclusione del campionato. Ai microfoni di RadioBari, Matteo Ciofani ha comunque svelato di credere nella rimonta: “dobbiamo guardare in casa senza fare calcoli, perché la distanza dagli amaranto è tanta ma non proibitiva. Quel che conta è andare a Catanzaro per ottenere risultato pieno. Non molliamo e lo dico perché in passato io ho perso un campionato con nove punti di vantaggio dal Parma. Si entra nel momento decisivo, a marzo/aprile c’è sempre lo sprint finale. Ci sono squadre che arrivano di slancio, altre col fiato corto, non si può mai sapere come finirà. Monopoli? E’ l’unica squadra che mi ha impressionato da quando sono al Bari, non mi sorprende abbia vinto a Reggio Calabria”, ha concluso il difensore barese Ciofani.

Valuta questo articolo