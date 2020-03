Il Coronavirus non ferma la Reggina: amaranto spietati, Picerno piegato 0-2. Vittoria da capolista, Serie B sempre più vicina

8 Marzo 2020 17:00

Picerno-Reggina LIVE, si gioca il match della 30ª giornata del campionato di Serie C Girone C 2019/2020: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

Picerno-Reggina – Spettacolo insolito allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Si è giocato a porte chiuse il match tra Picerno e Reggina. La formazione amaranto ha rialzato la china dopo la sconfitta contro il Monopoli vincendo 0-2 e blinda il primo posto in attesa del posticipo tra Catanzaro e Bari. Un gol per tempo ha permesso agli uomini di Toscano di superare l’ostacolo di giornata, prima rete in stagione sia per Paolucci che per Sarao. Una vittoria da squadra matura, che ha saputo soffrire e poi chiudere la pratica al momento giusto. Gli amaranto tornano momentaneamente a +10 in classifica, è ripresa la rincorsa alla Serie B. Rivivi la diretta su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto:

90′ + 5′ Finisce qui! La Reggina sbanca Potenza, il Picerno si arrende 0-2. Gli amaranto tornano alla vittoria e consolidano il primato in classifica, aspettando il postico del Bari.

90′ Cinque minuti di recupero, si va verso la fine della gara.

87′ RADDOPPIO DELLA REGGINAAA!! CHIUDE LA PRATICA SARAO. L’attaccante ben appostato sul secondo palo, trova il guizzo giusto e spegne le speranze dei lucani. Picerno-Reggina 0-2 a pochi minuti dal termine.

84′ Sfiora il palo un colpo di testa di Sarao, la Reggina ci prova ma non riesce a chiudere la sfida.

83′ Bellomo va vicino al raddoppio, un bell’intervento del portiere evita il colpo del k.o. per i padroni di casa.

77′ Espulso Toscano, già richiamato nel primo tempo. L’arbitro manda l’allenatore calabrese negli spogliatoi.

74′ Rolando, De Francesco e Sarao, entrano in tre per la Reggina: fuori Denis, Liotti e Nielsen. Non ha più cambi a disposizione Toscano. Arrembaggio Picerno alla ricerca del pareggio.

72′ Esposito non centra lo specchio della porta, continua il buon momento dei Lucani. La formazione ospite non riesce a tenere palla.

67′ Mischia clamorosa in area di rigore della Reggina, la risolve la difesa. Il Picerno insiste in cerca del pareggio.

65′ Nuovo cambio per Toscano: Bellomo entra in campo, esce Paolucci. Forze fresche sulla trequarti, non cambia nulla a livello tattico.

63′ Giallo anche per Paolucci, finisce sulla lista dei cattivi l’autore del gol.

55′ Entra Blondett al posto di Gasparetto, si tutela mister Toscano.

52′ Proteste plateali della panchina di casa nei confronti dell’arbitro. Chiesto il secondo giallo per Gasparetto, l’arbitro lo grazia.

49′ E’ sui piedi di Santaniello la prima vera occasione della ripresa. L’attaccante rossoblu non trova la porta.

46′ Le squadre sono pronte, si riparte: la Reggina dà l’avvio al secondo tempo.

Termina così il primo tempo: il risultato è di Picerno 0 Reggina 1 all’intervallo.

45′ + 1′ Ammonito anche Gasparetto, è il secondo tra le fila amaranto.

45′ Assegnato un minuto di recupero, poi finirà la prima frazione di gioco.

42′ Buon cross di Nielsen sul secondo palo, dove trova Rivas. L’incornata finisce di poco larga, si rivede finalmente la Reggina.

41′ Santaniello prova l’eurogol con un tiro in semi-rovesciata: Guarna para centralmente.

40′ Deve stare attento Rivas. Il classe ’98 ha colpito la sfera con la mano, è già ammonito. Il Picerno lo fa notare all’arbitro, che non estrae il doppio giallo perché l’intervento non è volontario.

37′ Rischia ancora la Reggina, il sinistro al limite di Kosovan sfiora il palo alla sinistra del portiere calabrese.

34′ Gol annullato al Picerno per fuorigioco: Santaniello era in posizione irregolare al momento del cross di Lorenzini, il suo colpo di testa aveva battuto Guarna.

31′ Ancora Paolucci a far tremare Pane. Il tiro da lontano è indirizzato in porta, l’estremo difensore si impegna per smanacciare lateralmente.

29′ Ammonito Rivas per un intervento in netto ritardo su Lorenzini. Non è producente in questo caso il pressing dell’attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

28′ L’arbitro redarguisce Toscano, l’invito è a moderare le proteste.

16′ Prova a blindare il risulato la squadra ospite, ancora Rivas pericoloso. Questa volta Pane devia in angolo.

9′ Arriva subito la risposta del Picerno: insidioso il calcio di punizione battuto da Vrdoljak, nessun compagno riesce a spingere la palla in rete.

7′ GOOOOOL DELLA REGGINA!!!!!! PAOLUCCI IN GOL SUBITO, FREDDATO IL PICERNO! L’azione è partita sulla sinistra dove Nielsen e bravo a trovare Rivas. L’honduregno scappa ad un difensore, mette al centro per Paolucci che insacca di prima. Ha lasciato il segno al suo esordio stagionale dal 1′. E’ 0-1 adesso il risultato.

4′ Buon cross di Rivas, il difensore anticipa Denis e spazza lontano. Buona però la partenza degli amaranto.

1′ Partita cominciata! E’ il Picerno a muovere per primo la sfera. Lucani in completo rossoblu, Reggina in divisa bianca e inserti amaranto.

Le squadre hanno terminato il riscaldamento, tra pochi minuti entreranno in campo per dare inizio alla sfida della 30ª giornata!

Picerno-Reggina, le formazioni ufficiali

La Reggina ritrova la difesa titolare, ma per Toscano c’è una novità sulla trequarti: dietro Rivas e Denis dal 1′ gioca Paolucci. In campo anche Liotti, che ha superato il ballottaggio con Rubin. Non siede neanche in panchina Corazza. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

AZ Picerno (3-5-2): Pane; Fontana, Ferrani, Lorenzini; Melli, Kosovan, Vrdoljak, Romizi, Guerra; Esposito, Santaniello. A disposizione: Cavagnaro, Mancini, Vanacore, Ripa, Ruggieri, Donnarurmma, Nappello, Cecconi, Priola, Brumat, Squillace. Allenatore: Giacomarro.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Garufo, Bianchi, Nielsen, Liotti; Paolucci; Denis, Rivas. A disposizione: Farroni, Blondett, Marchi, Rolando, Rubin, De Francesco, Mastour, Sounas, Bellomo, Doumbia, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce

Assistenti: Gianluca D’Elia e Andrea Niedda di Ozieri.

