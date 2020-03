Coronavirus in Sicilia, i dati ufficiali provincia per provincia. A Messina i casi salgono a 10. Catania è la città più colpita, 91 contagiati e 33 ricoverati

15 Marzo 2020 13:54

Emergenza coronavirus, ecco i dati ufficiali in Sicilia: 188 positivi e 71 ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva. A Messina i contagiati ora sono 10 e c’è un guarito. Catania resta la città più colpita

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi (domenica 15 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.452, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 188 campioni (32 più di ieri).

Risultano ricoverati 71 pazienti (sedici a Palermo, trentatré a Catania, sette a Messina, uno a Caltanissetta, due ad Agrigento, due a Enna, sei a Siracusa e quattro a Trapani) di cui 15 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare, sette sono guariti (due a Palermo e Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e due deceduti.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (domenica 15 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 188 i casi positivi registrati dall’inizio, di cui 71 ricoverati (15 in terapia intensiva), 108 in isolamento domiciliare. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 20; Caltanissetta, 2; Catania, 91; Enna, 2; Messina, 10; Palermo, 33; Ragusa, 4; Siracusa, 15; Trapani, 11.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

