24 Marzo 2020 21:20

Coronavirus a Reggio Calabria: “vengano affrontati e risolti i problemi legati al reperimento di strutture che dovranno contenere e ospitare i malati. Sollecitiamo inoltre la presenza di personale Sanitario con comprovata esperienza in assistenza respiratoria che affiancherebbe il personale medico locale”

“Noi siamo quelli che crediamo che il fenomeno Coronavirus non si può contrastare solo ed esclusivamente stando a casa. E comunque rispetteremo sempre le disposizioni”. E’ quanto scrive in una nota Roberto Trunfio, amministratore del gruppo WatsApp “Emergenza covid19 in Calabria e nella locride”. “Pretendiamo – prosegue- però che vengano affrontati e finalmente risolti i problemi legati al reperimento di strutture che dovranno contenere e ospitare i malati nelle loro diverse espressività cliniche. Sollecitiamo inoltre la presenza di personale Sanitario con comprovata esperienza in assistenza respiratoria che affiancherebbe il competente personale medico e paramedico regionale e locale. Gli aiuti e la disponibilità offerta dai cubani, da cinesi da organizzazioni americane ed altri potrebbe tornare utile e necessaria per l’intera Calabria e per la nostra Locride. Questo appello – sottolinea– è diretto a tutti i componenti della Task force a supporto dell’Unità di crisi Regionale Calabrese per la gestione dell’emergenza sanitaria Coronavirus e soprattutto al mio amico e compagno di classe prof.Franco Romeo di Fiumara. Inoltre confidiamo nell’aiuto del Commissario delegato alla lotta del Coronavirus dott. Domenico Arcuri calabrese di Melito Porto Salvo”, conclude.

Valuta questo articolo