Coronavirus, niente controlli sanitari nella tratta Napoli-Eolie. La deputata Matilde Siracusano (FI) scrive al Prefetto di Messina

10 Marzo 2020 18:26

Sulla tratta Napoli-Eolie non verrebbero effettuati controlli sanitari anti-coronavirus. La deputata Siracusano scrive al Prefetto di Messina: “mi auguro che la Prefettura predisporrà tutti gli accertamenti necessari”

“L’emergenza Coronavirus non va assolutamente sottovalutata. Le Regioni del Nord Italia, con un sistema sanitario d’eccellenza, stanno gestendo con grande difficoltà il diffondersi della malattia“. A dirlo è la deputata messinese di Forza Italia Matilde Siracusano.

Tra sabato e domenica, dopo la fuga di notizie in merito ad un decreto del presidente del Consiglio che riguardava la Lombardia e altre 14 Province, è partito un vero e proprio esodo verso il Sud: tanti sono scappati, in preda al panico, per raggiungere le proprie città d’origine.

“In Sicilia gli ‘autodenunciati’ – coloro che si sono dichiarati alle autorità e che in questi giorni stanno affrontando un periodo di quarantena – sono circa 16mila. Ma le verifiche, per la sicurezza della cittadinanza, dovranno essere sempre più intensificate nei prossimi giorni.

Mi sono arrivate diverse segnalazioni in merito all’assenza di controlli sanitari, persino quello della temperatura corporea, per i passeggeri che transitano dal porto di Napoli verso le Isole Eolie: i vettori e altri soggetti abilitati sembra non se ne siano occupati”.

Per questa ragione la deputata ha deciso di scrivere al prefetto di Messina, Carmela Librizzi, ringraziandola per gli sforzi compiuti per contrastare l’emergenza sanitaria che si è abbattuta sul nostro Paese e di conseguenza anche sulla nostra provincia, e per segnalare questa grave situazione. “Mi auguro, ne sono certa, che la Prefettura predisporrà tutti gli accertamenti necessari, e che imporrà adeguati controlli per la sicurezza di tutti i cittadini e di quelli eoliani in modo particolare”.

