Coronavirus, il bollettino di oggi: 662 deceduti

26 Marzo 2020 18:09

Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 26 marzo

“Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Italia, dopo il calo degli ultimi giorni. I casi totali ammontano oggi a 80.539, con un aumento di 6.153 nuovi positivi in un giorno, quasi mille in piu’ di ieri quando erano stati 5.210. E si avvicina purtroppo il primato mondiale di casi, detenuto dalla Cina con 81.869 positivi dall’inizio dell’epidemia. A pesare soprattutto il dato lombardo, con circa 800 casi in piu’ rispetto all’aumento di ieri. Sono 62.013 gli attualmente positivi (+4.492 contro +3.491 di ieri), 10.361 guariti (999 piu’ di ieri, quando erano stati 1.036) mentre calano i decessi, 662 in un giorno (ieri 683), che portano il totale a 8.165. Sono i dati forniti al punto stampa delle 18 in Protezione Civile. Nel dettaglio, a oggi si contano 24.753 ricoverati, 3.612 in terapia intensiva, 33.648 in isolamento domiciliare“. Lo dice il direttore generale della Protezione Civile, Agostino Miozzo, in conferenza sul Coronavirus.

Coronavirus: dopo quattro giorni risale curva contagi

Dopo quattro giorni di calo, risale la curva dei contagi per Coronavirus in Italia. Oggi sono 4.492 in piu’ mentre ieri l’aumento era stato di 3.491, martedi’ di 3.612, lunedi’ di 3.780 e domenica di 3.957. Il numero delle vittime e’ oggi di 662, con un calo rispetto a ieri quando erano state 683, mentre martedi’ l’aumento era stato di 743.

Coronavirus: in arrivo medici a Piacenza, Bergamo e Brescia

E’ in partenza tra mezzora dall’aeroporto di Pratica di Mare un aereo con il primo contingente di medici destinati a Bergamo, Brescia e Piacenza, reclutati con l’appello fatto in tutto il Paese, contiamo di dare continuita’ all’invio di medici nei giorni a venire. Lo ha detto in conferenza stampa il vice capo della Protezione Civile, Agostino Miozzo.

Coronavirus: da stasera aperto appello per infermieri

“Da oggi alle 20 è aperto online l’appello per reclutare infermieri, all’indirizzo infermieripercovid.protezionecivile.it. Nei prossimi giorni speriamo di aggiungere un numero importante di infermieri per dare respiro ai colleghi sui territori”. Lo ha detto il vicecapo della Protezione civile Agostino Miozzo in conferenza stampa.

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: -993 5.560-993

Lunedì 23 Marzo: -771 4.789-771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: -39 5.210-39

Giovedì 26 Marzo: +943 6.153+943

