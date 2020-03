1 Marzo 2020 20:55

Un bimbo di sei anni è morto investito da un’auto, che si è subito fermata per prestare soccorso, mentre giocava per strada a San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza

Dramma in Calabria in questa prima domenica di Marzo dove un bimbo di sei anni è morto investito da un’auto, che si è subito fermata per prestare soccorso, mentre giocava per strada a San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza. Inutili anche i tentativi di rianimazione dei medici. Il bimbo, infatti, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine ed il magistrato di turno.

