Agente della scorta di Salvini positivo al Corononavirus

6 Marzo 2020 21:03

Poliziotto della scorta di Salvini positivo al coronavirus. Per tutti i colleghi dell’agente è scattata la quarantena di 14 giorni. Anche il leader della Lega potrebbe essere sottoposto a tampone

Un agente dalla scorta del leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo, un poliziotto in servizio nel dispositivo di sicurezza, nell’ultimo periodo non avrebbe avuto contatti diretti con Salvini, né in auto né accanto a lui. Per tutti i colleghi della scorta è quindi scattata la quarantena di 14 giorni. Il leader della Lega è già stato informato del caso di positività. Salvini si sarebbe detto tranquillo e pronto ad effettuare un tampone nel caso in cui fosse necessario.

