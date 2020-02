28 Febbraio 2020 19:44

Lo spettacolo in programma stasera alle 21 al Teatro di Messina non andrà in scena

Il Teatro di Messina rende noto che, a causa di un’improvvisa e temporanea indisponibilità di un componente della compagnia, appena comunicata, la rappresentazione dello spettacolo “Le Signorine”, in programma per stasera 28 febbraio alle ore 21:00, non andrà in scena.

Il Teatro di Messina, in tutte le sue componenti, pur non avendo alcuna responsabilità per l’occorso, manifesta il proprio rammarico per il disagio causato.

Non appena disponibili verranno comunicati gli aggiornamenti del caso.

