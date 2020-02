San Ferdinando: l’assessore al bilancio ha partecipato alla settima conferenza degli amministratori europei

19 Febbraio 2020 12:48

San Ferdinando: l’assessore al bilancio, Luca Gaetano, ha partecipato alla settima conferenza degli amministratori europei tenutasi a Vienna dal 15 al 18 febbraio di quest’anno

L’assessore al bilancio del Comune di San Ferdinando, Luca Gaetano, ha partecipato alla settima conferenza degli amministratori europei tenutasi a Vienna dal 15 al 18 febbraio di quest’anno. Gaetano, membro della fondazione ACT-NOW, è al suo terzo meeting, dopo Vienna e Beirut nel 2019. “Ritengo di fondamentale importanza – scrive l’assessore- lavorare in contesti di relazioni internazionali, sia nell’ambito privato che in quello pubblico. Grazie al NOW Majors Network, che riunisce amministratori locali da tutta Europa e dal Medio Oriente e di cui sono profondamente onorato di far parte, la città di San Ferdinando può accedere a una rete di contatti estremamente qualificata, sia per far conoscere le specificità del nostro territorio, sia per acquisire esperienze e buone pratiche maturate all’estero su temi di rilevanza comune. San Ferdinando, che fronteggia da anni numerose emergenze, necessita di interventi radicali per la risoluzione del fenomeno migratorio, per lo sviluppo e l’estensione della stagione turistica, per la valorizzazione del paesaggio e l’attrazione di nuove imprese. Partecipare a una siffatta rete internazionale potrà metterci in condizione di beneficiare delle migliori competenze presenti nello scenario europeo”.

La settima Conferenza Internazionale degli Amministratori Europei si è aperta con i saluti istituzionali della first lady austriaca, Doris Schmidauer e si è tenuta con il patrocinio del Presidente della Repubblica Alexander Van Der Bellen e della Città’ di Vienna. Presenti numerosi esperti di urbanistica e temi sociali, cinquanta amministratori e sindaci provenienti da Europa e Medio Oriente e altrettanti giovani, di età compresa tra i diciassette e i ventisei anni, anch’essi provenienti da tutta Europa. La fondazione ACT-NOW è nata a Vienna circa dieci anni fa con l’intento di combattere le crescenti tensioni e le polarizzazioni nella società. Si occupa di promuovere strategie e connessioni tra diversi attori europei e di contrastare la contrapposizione rabbiosa e i sentimenti di intolleranza che infettano il clima della partecipazione civile. Opera per consentire proficui scambi tra Paesi europei e ottenere più agevolmente risultati grazie alla forza di un gruppo largamente esteso e fortemente coeso.

Valuta questo articolo