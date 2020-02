Reggio Calabria, Salvini contro Falcomatà: “la città merita un sindaco capace” [FOTO e VIDEO]

6 Febbraio 2020 19:36

Matteo Salvini a Reggio Calabria, Teatro Oden gremito per il leader della Lega: “grazie per aver creduto in noi”

Matteo Salvini accolto con applausi e cori al Teatro Odeon di Reggio Calabria dopo aver visitato il comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia. Il leader della Lega ha esordito ringraziando gli elettori: “grazie a voi che avete dato fiducia al Centro/Destra e alla Lega chie riesce ad eleggere 4 consiglieri regionali. I calabresi hanno punito il Pd per il loro malgoverno, sta a noi conquistare la vostra fiducia. Abbiamo tante idee per questa bellissima terra: occorre un piano rifiuti serio, uscire dal commissariamento alla sanità, puntare sulla pesca e sull’agricoltura”.

Reggio Calabria, Matteo Salvini contro Falcomatà: “serve un sindaco in gamba per Reggio Calabria”

Non poteva mancare una stoccata al sindaco Falcomatà, Matteo Salvini dal palco del Teatro Odeon afferma: “Reggio Calabria merita un sindaco capace, ci rivedremo presto, è una promessa. Il candidato sindaco non deve avere obbligatoriamente una tessera di partito ma che faccia riferimento alla nostra area culturale. Qui il Pd ha combinato danni su danni. Proviamo di portare all’attenzione nazionale le cose belle della Calabria e non le storture”.

Matteo Salvi ni al Museo Archeologico di Reggio Calabria: “i Bronzi di Riace, due Capolavori simbolo della genialità umana”

Matteo Salvini prima dell’iniziativa al Teatro Odeon ha visitato il Museo Archeologico di Reggio Calabria: “i Bronzi di Riace, due Capolavori simbolo della genialità umana”.

Matteo Salvini a Reggio Calabria: “i nostri consiglieri regionali staranno tra la gente”

“Qui abbiamo ereditato il disastro, in 5 anni dobbiamo cambiare i disastri del Pd. I nostri consiglieri regionali e militanti staranno tra la gente. Dobbiamo sistemare i disastri di Oliverio, io ci credo”, è quanto ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini.

Matteo Salvini a Reggio Calabria: “gli sbarchi sono aumentati”

“In Italia deve arrivare chi ha diritto di arrivare, altro che modello Riace, noi chiuderemo le frontiere, dateci la possibilità di governare”, afferma Matteo Salvini al Teatro Odeon di Reggio Calabria.

Matteo Salvini a Reggio Calabria: “io a processo per aver bloccato uno sbarco? Rifarei tutto”

“Ci sono procuratori come Nicola Gratteri che lottano contro la ‘ndrangheta ed alcuni giudici che mandano a processo me per aver bloccato uno sbarco. Lo trovate giusto? Io rifarei tutto”, afferma Matteo Salvini al teatro Odeon di Reggio Calabria.

