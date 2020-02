Reggio Calabria, una morte sospetta e medicinali proibiti: operazione antidoping in 3 regioni, arresti e sequestri [NOMI, VIDEO e DETTAGLI]

24 Febbraio 2020 06:40

Operazione “Ercole” dei Carabinieri in Provincia di Reggio Calabria: fatta luce su una morte sospetta e smantellato un ingente traffico di anabolizzanti

Questa mattina, nella provincia di Reggio Calabria, Catania e Firenze i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dei reparti territorialmente competenti e l’ausilio dei Carabinieri del NAS e dei Cacciatori di Calabria, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Tribunale di Palmi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 persone (di cui 3 agli arresti domiciliari, 6 all’obbligo di dimora nel comune di residenza e 1 all’obbligo di firma) ritenute responsabili, a vario titolo, di commercio di sostanze anabolizzanti, commercio di farmaci stupefacenti, somministrazione di farmaci dopanti per alterare le prestazioni agonistiche, ricettazione, esercizio abusivo di professione e somministrazione di farmaci pericolosi per la salute pubblica. Nel corso delle operazioni, durante le quali sono state eseguite anche diverse perquisizioni in Toscana, Calabria e Sicilia, è stata inoltre data esecuzione, unitamente a militari della Guardia di Finanza, alla misura cautelare reale del sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore di oltre 100.000 euro, riconducibili a due degli indagati, in quanto ritenuti frutto del commercio illecito, grazie agli accertamenti patrimoniali svolti dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Palmi. Nel contesto dell’attività investigativa sono state ricostruite responsabilità penali a carico di 20 persone complessive e tra gli arrestati si annovera anche un carabiniere forestale.

I destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari sono:

Gullì Carmelo , 50enne reggino, preparatore atletico e sportivo, appuntato scelto dei carabinieri del ruolo forestale.

, 50enne reggino, preparatore atletico e sportivo, appuntato scelto dei carabinieri del ruolo forestale. Fazzari Roberto , 30enne polistenese, preparatore atletico e sportivo;

, 30enne polistenese, preparatore atletico e sportivo; Crupi Felice , 43enne di Laureana di Borrello, gestore di palestre e commerciante;

dell’ obbligo di dimora nel comune di residenza sono:

Garozzo Cristian Gianluca , 45enne Catanese, commerciante;

, 45enne Catanese, commerciante; D’Osualdo Krisztian , 49enne ungherese, rappresentante commerciale;

, 49enne ungherese, rappresentante commerciale; Pepe Roberto , 54enne polistenese, gestore di palestre, sportivo e preparatore atletico;

, 54enne polistenese, gestore di palestre, sportivo e preparatore atletico; Amato Raffaele , 36enne di Cinquefrondi, commerciante;

, 36enne di Cinquefrondi, commerciante; Saccone Giovanni , 27enne fiorentino;

mentre è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla P.G., Giuseppe Foti , 26enne di Ferruzzano, magazziniere.

L’odierna operazione, convenzionalmente denominata “Ercole”, giunge all’esito di una articolata attività investigativa, supportata da serrati monitoraggi tecnici, analisi documentali e indagini tradizionali, condotta dalla Compagnia Carabinieri di Taurianova con un supporto specialistico del N.A.S. di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Capo Dott. Ottavio Sferlazza, e avviata nell’ottobre 2017 a seguito di una sospetta morte di un 40 enne taurianovese. L’uomo, in salute e sportivo, una mattina venne trovato privo di vita in casa dai famigliari in circostanze anomale e improvvise, ma inizialmente fu ipotizzato un ordinario arresto cardio-respiratorio. Tuttavia, l’assenza di patologie pregresse o altri elementi sintomatici e le successive informazioni raccolte dai carabinieri di Taurianova, hanno fatto emergere il sospetto che il decesso fosse, in realtà, connesso all’attività sportiva praticata dall’uomo nell’ambito del fitness e del body building.

All’esito delle lunghe e complesse indagini è in effetti emerso come il 40enne, nella sua attività sportiva, facesse sistematico uso di farmaci e sostanze anabolizzanti, che gli avevano anche causato forti scompensi di salute, e che l’uomo assumeva dietro prescrizione di un personal trainer, poi identificato nell’odierno arrestato Carmelo Gullì. Quest’ultimo, con le stesse modalità di altri odierni indagati, dietro lauti pagamenti e senza alcuna competenza medico-sportiva, elaborava, per abituali frequentatori di palestre, programmi che prevedevano, in modo combinato, una parte “atletica” di esercizi da fare in palestra, una parte “alimentare” concernente una speciale dieta da seguire, ed infine una parte riguardante l’assunzione di farmaci e sostanze ad azione dopante, al fine di facilitare i risultati o competere in modo più efficace nelle gare.

Le attenzioni degli inquirenti, però, non si sono limitate a ricercare le cause della morte dell’uomo ma sono state progressivamente estese ad altri soggetti, mettendo in luce un esteso e allarmante commercio illecito di sostanze dopanti e anabolizzanti, orbitante intorno a diverse palestre della Provincia di Reggio Calabria e delle competizioni sportive locali e nazionali.

Mercato illecito che vede quali protagonisti, in veste di procacciatori e venditori, dei soggetti che, quasi sempre, si improvvisano medici, dietisti, farmacisti, personal trainer, rivolgendosi sia ad atleti amatoriali desiderosi di mutare il proprio aspetto fisico in poco tempo, oppure, in diversi casi, ad atleti professionisti che partecipano a gare regionali, nazionali o internazionali.

Le indagini hanno fatto emergere un enorme giro di affari di centinaia di migliaia di euro, alimentato dalla sconcertante facilità con la quale, un certo numero di frequentatori delle palestre “affida” la propria salute a delle figure, spesso carismatiche e che si atteggiano a dei veri e propri “guru”, e che riescono, in tal modo, a guadagnare illecitamente ingenti somme di denaro a discapito della salute altrui. Nel corso dell’indagine sono state sequestrate oltre 8.000 fiale e compresse di farmaci anabolizzanti e stupefacenti, vendute, ognuna, ad un prezzo molto variabile dai 10 ai 400 euro, a seconda del prodotto e della provenienza. I prodotti commerciati erano i più disparati, “GH”, “nandrolone”, “trembolone”, “Stanazolo”, “testosterone”, con le loro varie declinazioni sintetiche, ormoni e farmaci androgeni e steroidei, vietati in Italia oppure destinati alla cura di gravi patologie e sindrome umane o addirittura a scopo veterinario.

Per quanto appurato dai carabinieri reggini, i canali di approvvigionamento erano per lo più riconducibili all’estero, soprattutto da paesi est-europei e orientali, con metodi di pagamento basati sui circuiti internazionali, ma anche “bitcoin”, contanti e ricariche post-pay. Sono state individuate però, anche talune locali farmacie che, “sottobanco”, riuscivano a cedere a conoscenti e amici farmaci soggetti a prescrizione medica e solo per gravi patologie, anche tumorali, o ancora destinati ad uso veterinario, con quindi grave pericolo per la salute in caso di abuso.

L’indagine ha coinvolto vari protagonisti, dagli imprenditori del fitness, che approfittavano della professione e quindi dei contatti con gli atleti per aumentare i guadagni, ai personal trainer, o presunti tali, che improvvisandosi farmacisti, medici, nutrizionisti, anche al fine di consolidare il loro prestigio nelle competizioni agonistiche, consigliavano, anzi incoraggiavano il consumo di anabolizzanti ai loro atleti – talvolta procurati da loro stessi – ma anche commercianti di prodotti per le palestre, che tra le vendite legali aggiungevano il commercio di farmaci e sostanze vietate. Nella rete degli investigatori è finito anche un appuntato dei carabinieri del ruolo forestale, accusato di essere il preparatore atletico del deceduto, al quale aveva prescritto, ma anche fornito, i farmaci anabolizzanti, che, secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica di Palmi, sono stati la principale causa della sua morte. Lo stesso, noto sportivo e preparatore atletico nella Provincia di Reggio Calabria, aveva una ampia platea di atleti, che si rivolgevano a lui via internet o per passaparola, che allenava anche mediante somministrazione e un commercio sistematico di farmaci anabolizzanti e stupefacenti, con regolari consegne a mano o anche via posta. L’appartenenza all’Arma dei Carabinieri – Ruolo Forestale del Gullì ha però rappresentato un aggravamento della sua condotta; tale qualifica infatti, notoria a gran parte delle persone, era di per sé un fuorviante elemento di affidabilità e sicurezza, tanto è che tra i suoi numerosi clienti sono stati individuati anche alcuni singoli appartenenti alle forze dell’ordine. Tale gravissima violazione dei doveri e obblighi della sua professione è stata però, come sempre accade, prontamente e severamente colpita e approfondita dai suoi stessi colleghi dell’Arma reggina.

Il doping

L’odierna operazione dei Carabinieri di Taurianova, che segue recenti operazioni di polizia giudiziaria dei Carabinieri in tutto il territorio nazionale, testimonia la gravità e l’attualità del doping e quindi del consumo di anabolizzanti, anche da parte dei più giovani, fenomeno criminoso che interessa anche la Provincia di Reggio Calabria. Un commercio illegale che non si limita alle competizioni sportive e agonistiche, ma che si sta diffondendo anche a livello amatoriale, interessando soggetti che, con evidenti distorsioni narcisistiche della personalità, sviluppano una vera e propria dipendenza da tali sostanze fino al punto di essere disposti a cagionarsi gravi problemi di salute, e a mettere a repentaglio la propria vita pur di modificare il proprio fisico.

In questo contesto allarmante, alcuni presunti “guru” dal facile risultato, improvvisati personal trainer che si arrogano le competenze specialistiche di medici, farmacisti, nutrizionisti e dietologi, favoriscono e inducono gli sportivi al consumo di tali farmaci da un elevato costo, permettendo enormi guadagni illegali. Proprio le eventuali vincite nelle competizioni sportive alimentano l’autorevolezza del “personal trainer” e dell’atleta, creando un pericolosissimo circolo vizioso a discapito della salute collettiva.

La specifica normativa penale, solo negli ultimi anni rafforzata e aggravata, consente una sempre più costante opera repressiva da parte della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, al fine di far luce, anche attraverso opere di sensibilizzazione e campagne informative, sulle zone d’ombra del mercato nero dei farmaci dopanti. I pericoli della salute sono evidenti e assoluti, al pari di altre più note sostanze stupefacenti, quandanche meno conosciuti e oggetto di approfondimenti. Danni al sistema cardiovascolare, malattie epatiche, alterazioni del metabolismo, con conseguente rischio di arteriosclerosi, ritenzione di liquidi nei tessuti (c.d. edema), alterazioni psichiche (depressione, aggressività, libido, dipendenze), l’arresto prematuro della crescita scheletrica, la viscosità che accresce il rischio di trombosi, infarto o ictus, l’aumento del volume di organi e ipertensione, sono solo alcuni degli effetti collaterali del consumo di sostanze anabolizzanti e di ormoni della crescita.

L’Arma dei Carabinieri e la Magistratura, insieme a tutti gli enti deputati alla prevenzione e al controllo e tutte le componenti interessate della società civile, continueranno l’opera di prevenzione e repressione di tale grave e ancora non abbastanza conosciuto fenomeno.

Alcuni degli indagati utilizzavano un “linguaggio convenzionale” con i propri acquirenti di anabolizzanti, nel tentativo di eludere le investigazioni. In un manoscritto trovato nella disponibilità dell’indagato Felice Crupi, è riportato il “codice identificativo” di alcune sostanze anabolizzanti come il testosterone, il boldenone, il Deca (farmaco androgeno e steroide anabolizzante), che il cliente di turno avrebbe dovuto ordinare nominando solo prodotti legali, come proteine, vitamine, creatina etc.

