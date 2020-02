Reggio Calabria: tanti gli appuntamenti organizzati dall’Accademia di Belle Arti per “La settimana della cultura”

21 Febbraio 2020 09:38

Dal 22 al 29 febbraio, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria si presenta alla città con un ricco calendario di appuntamenti che riempiranno tutti gli spazi della sede in via XXV luglio

Mostre, conferenze, presentazioni, performance, workshop e seminari. Tanti gli appuntamenti organizzati dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per “La settimana della cultura”. Dal 22 al 29 febbraio, l’Accademia si presenta alla città con un ricco calendario di appuntamenti che riempiranno tutti gli spazi della sede in via XXV luglio. Dall’aula magna ai laboratori, dalle aule didattiche alla galleria d’arte, otto giornate di appuntamenti a cura del Dipartimento di Arti Visive coordinato dal prof. Filippo Malice e del dipartimento di Progettazione e Arti Applicate coordinato dal prof. Salvatore Borzì e della Scuola di Comunicazione e Didattica dell’arte coordinata dal prof. Remo Malice. I docenti delle scuole dell’Accademia, coadiuvati da prestigiosi esperti esterni, guideranno gli studenti e il pubblico in un percorso che unirà, con un approccio interdisciplinare, pittura, scultura, fumetto ed illustrazione, grafica, scenografia, decorazione, comunicazione e didattica dell’arte, progettazione della moda. Una mostra collettiva di arte contemporanea del Dipartimento di Arti Visive e le opere di Petra Scognamiglio animeranno lo spazio espositivo ArtContainer 019; l’esposizione di medaglie “Metállia”, la mostra “Fuori posto”, l’esposizione “La Terra chiama – chi ama la Terra”, la mostra “Trasformazioni” e l’esposizione di “Sottostrutture e accessori della moda dal XVI al XIX secolo” arrederanno gli spazi del primo e del secondo piano dell’Accademia.

Poi tantissimi workshop di approfondimento e tanti eventi collaterali in cui docenti e studenti si metteranno in gioco per dare vita a un’esperienza formativa inedita. Ogni giorno conferenze e seminari coordinate dai professori con tantissimi esperti esterni: Gaetano Lofrano, presidente dell’associazione “Arte e Pollino”; il fotografo Alessandro Mallamaci; il Maestro cioccolatiere Paolo Caridi; grafici e artisti come Joseph Ciccariello, Giangiorgio Fuga e Cristina Fatato; l’architetto Bernardo Agrò, direttore del parco di Selinunte, Cavedi Cusa e Pantelleria; Mosè Previti con un seminario su scultura e ambiente; lo stilista Giuseppe Fata; l’artista Roberto di Costanzo; la stilista cosentina Vincenza Salvino; i fumettisti Vincenzo Filosa e Andrea Accardi; il regista Gianfranco Angelucci per il centenario di Federico Fellini; l’illustratrice Lucia Scuderi, premio Andersen; l’incontro col docente Pier Luigi Capucci; gli artisti di L.A.B. 1 e di Zeroottouno; Lucia Lojacono, direttore Museo Diocesano e Carmelo Malacrino, direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria; il convegno dedicato alle riflessioni sull’opera d’arte con Luciano Nanni, Padre Andrea Dall’Asta, Lucia Lojacono e Federico Giordano. E poi gli incontri curati dalla Consulta degli studenti: l’appuntamento sul fumetto con Federico Pugliese, il workshop con Evermind Studio, Simone Checchia, Marco Lombardo e Riccardo Pirrone; l’arte dello street artist Cibo Pierpaolo Spinazzè. “Queste giornate sono un’occasione unica per presentare alla città metropolitana e alle scuole la fucina artistica e culturale che vive all’interno della nostra Accademia – ha dichiarato il Direttore Maria Daniela Maisano – I tanti appuntamenti con prestigiosi ospiti esterni sono aperti alla cittadinanza e saranno un’occasione di orientamento per i futuri nuovi studenti”.

Il programma completo sul sito dell’Accademia Belle Arti.

