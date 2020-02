Reggina-Ternana, la probabile formazione amaranto: da sciogliere qualche dubbio

9 Febbraio 2020 17:31

Reggina-Ternana, match valido per la 25ª giornata: la probabile formazione amaranto per lo scontro diretto in programma lunedì sera

Gara da brividi allo stadio Oreste Granillo, domani sera si gioca Reggina-Ternana. Di fronte ad un pubblico caldissimo per l’importante scontro diretto, amaranto e rossoverdi si giocano tre punti pesantissimi per la corsa al primo posto. Il tecnico Domenico Toscano ha molto da riflettere visto le assenze forzate degli infortunati Bresciani e Doumbia e dello squalificato Sounas. C’è molta attesa per capire le condizioni di Garufo e Ronaldo, che sono stati convocati ma il cui responso definitivo si avrà domani mattina. In caso di ok, però, forse non saranno pronti per iniziare dal 1′. Qualche dubbio anche sulla trequarti, dove in vantaggio c’è Bellomo. Probabile titolare anche Corazza, che a Vibo era subentrato solamente nel corso della ripresa.

Reggina, Blondett e Gasparetto: le due certezze di Toscano

Se Toscano non ha fretta di mandare in campo Garufo, Rolando e Bertoncini (altro rientrante), è anche per merito di Blondett e Gasparetto. I due calciatori con ottime prestazioni non hanno fatto rimpiangere i compagni e nelle ultime settimane sono stati tra i migliori: Blondett è riuscito ad adattarsi benissimo nel ruolo di terzino destro, nonostante nasca come difensore puro, contro il Bari ha saputo rispondere alle richieste tattiche del suo allenatore e appare adesso un punto fermo; stesso discorso per Gasparetto, utile alla causa nel momento del bisogno. Era un po’ sparito dai radar, ma la sua esperienza è fondamentale in questo momento per un gruppo che vuole centrare la promozione diretta. I tre sopracitati, per questi motivi, probabilmente non saranno rischiati, la ricaduta di Rolando (titolare a Vibo e costretto ad uscire nel primo tempo perché non al meglio) è un precedente da non ripetere.

Reggina, contro la Ternana sorpresa sulla trequarti?

Bellomo dovrebbe riprendersi la maglia da titolare dietro le punte, ma occhio alla sorpresa De Francesco. Il classe ’94 scalpita per avere una chance, dopo mesi fatti da spola tra infermeria e panchina. Come accaduto col Bari, mister Toscano potrebbe scegliere una soluzione più difensiva: il calciatore laziale è in grado di garantire maggiore copertura, rispetto al barese che ha caratteristiche sicuramente più offensive. Chissà che Toscano non decida di tirar fuori il jolly dal cilindro. Per concludere l’attacco, negli ultimi giorni Denis si è allenato a parte per motivi precauzionali. Solito ballottaggio dunque con Reginaldo, mentre quasi certa la presenza di Corazza, alla ricerca di un gol che manca da troppo tempo.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2) – Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza.

