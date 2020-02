“Qual è il capoluogo di regione della Calabria? Facile, Reggio Calabria!”, ennesima clamorosa gaffe di Barbara D’Urso in diretta tv [VIDEO]

28 Febbraio 2020 14:43

Barbara D’Urso in diretta tv e caduta in una clamorosa gaffe: per la conduttrice il capoluogo della Calabria non è Catanzaro, bensì Reggio Calabria

Gaffe clamorosa di Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”, il salotto tv che tiene compagnia agli italiani nelle ore pomeridiane e spazia su vari argomenti che vanno dall’attualità al gossip. Durante il programma la famosa conduttrice è incappata in un incredibile scivolone di geografia da lasciar basito ospiti in studio e telespettatori. Cercando di mettere alla prova alcune concorrenti de “La Pupa e il Secchione”, Barbara D’Urso ha esordito: “dai, questo è facilissimo. Qual è il capoluogo della Calabria?”. La bellissima Pupa, Martina Evangelista ha risposto inizialmente “Crotone”, poi correggendosi subito con “Catanzaro”. E da qui la reazione confusa della padrona di casa che ha bacchettato: “ma non è Catanzaro, è Reggio Calabria!“, usando per l’affermazione un tono anche molto sicuro e deciso. Con simpatia però, dopo che gli ospiti glielo hanno fatto notare, la D’Urso si è subito corretta: “io, con la mamma nata a Sant’Eufemia di Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, non so che il capoluogo della Calabria è Catanzaro. Sarò io la prima concorrente della prossima edizione de ‘La Pupa e il Secchione’ (ride, ndr)”. Una situazione molto imbarazzante, alla quale la conduttrice ha saputo sviare in maniera ottimale, che sicuramente avrà fatto sorridere gli spettatori in diretta. Barbara sarà forse rimasta agli anni Settanta? Di seguito il video della gaffe.

