Elezioni comunali Reggio Calabria, i Verdi si schierano con Falcomatà: “ha il nostro pieno sostegno”

21 Febbraio 2020 11:18

Elezioni comunali Reggio Calabria, i Verdi si schierano con Falcomatà: “saremo felicissimi se, come sembra, si dovesse confermare la scelta sull’attuale sindaco”

“E’ nelle nostre intenzioni, nel segno anche del percorso già intrapreso per le ultime Consultazioni Regionali, garantire il sostegno al PD e al candidato che tale partito intenderà proporre. Saremo felicissimi se, come sembra, si dovesse confermare la scelta dell’Avv. Giuseppe Falcomatà ma non faremo comunque mancare il nostro sostegno diretto o indiretto ad una eventuale altra candidatura. Qualsiasi altra decisione diversa che il Partito dei Verdi decidesse di adottare ci troverebbe fortemente contrari”. E’ quanto ha scritto in una nota Domenico Bova, Portavoce della Federazione Metropolitana dei Verdi. “Tale scelta – prosegue- è conseguenza di due motivazioni, la prima di ordine strettamente politico in quanto pur se appartenenti al partito dei Verdi non possiamo dimenticare la nostra stretta vicinanza con il mondo e la cultura socialista di sinistra, recentemente ribadita ad un incontro al quale siamo stati espressamente invitati a partecipare dal Presidente del consiglio Comunale Demetrio Delfino, la seconda motivazione è legata alla disponibilità dimostrata dall’amministrazione Falcomatà nei confronti delle problematiche ambientaliste concretizzatasi nel sostenere tutte le iniziative che la nostra Federazione Metropolitana è riuscita a porre in essere.

Grazie all’impegno costante dei Verdi Metropolitani -aggiunge- il Partito è riuscito ad attirare l’interesse di altre forze politiche, dai Socialisti ad Italia Viva che in questi giorni chiedono con interesse confronti programmatici, se in poco tempo si è riempito un vuoto che andava colmato da tempo e, senza falsa modestia, la nostra presenza è stata avvertita e apprezzata in tante occasioni, la migliore dimostrazione di ciò è l’ottimo risultato (rispetto al nulla precedente) dei nostri candidati alle ultime consultazioni per le Europee, in particolare Valeria Votano che ha ottenuto 938 voti a fronte di una campagna elettorale allestita con pochi mezzi e in tempi ristretti. Siamo sicuri, senza tema di essere smentiti, che anche il Commissario regionale dei Verdi Sig. Giuseppe Campana ha condiviso e apprezzato l’attività della Federazione Metropolitana ribadendo il suo apprezzamento anche durante l’incontro, avvenuto il 16 dicembre 2019, presso l’ufficio del Sindaco Falcomatà, nel corso del quale lo stesso Commissario ha prospettato, pur anticipando un preventivo nulla osta da parte della Direzione Nazionale dei Verdi, un appoggio a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Avv. Falcomatà”, conclude.

Valuta questo articolo