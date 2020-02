Coronavirus, il bilancio aggiornato: 888 contagiati, 46 guariti e 21 deceduti

28 Febbraio 2020 18:17

Coronavirus, Borrelli: “sono 46 in tutta Italia le persone guarite dal Covid-19”

“A questa sera alle 17 le persone ammalate di Coronavirus in Italia sono 821, 46 i guariti e 21 i deceduti, tra i quali tre ultra 80enni ma non sappiamo ancora se sono deceduti per il Coronavirus “. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel corso del punto stampa sull’emergenza Coronavirus . “Sono 412 le persone asintomatiche in isolamento domiciliare“, ha aggiunto Borrelli. Complessivamente, quindi, in Italia ci sono 888 persone positive al Coronavirus.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 531, 151 in Veneto, 145 in Emilia-Romagna, 19 in Liguria, 11 in Piemonte, 8 in Toscana, 6 nelle Marche, 4 in Sicilia, 4 in Campania, 3 nel Lazio, 3 in Puglia, 1 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 345, 64 sono in terapia intensiva, mentre 412 si trovano in isolamento domiciliare. 46 persone sono guarite. I deceduti sono 21, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Coronavirus, Borrelli: “345 persone in ospedale, 64 in terapia intensiva”

“Ci sono 345 persone in ospedale e 64 in terapia intensiva, con un incremento di 8 unita’. 412 soggetti sono invece asintomatici in isolamento domiciliare“. Afferma il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

