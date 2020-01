Vibonese-Reggina, esodo dei tifosi ospiti: lo stadio “Luigi Razza” sarà quasi tutto amaranto

28 Gennaio 2020 14:03

Vibonese-Reggina, i tifosi amaranto hanno iniziato ad acquistare anche biglietti di altri settori: il Luigi Razza sarà in gran parte occupato dai reggini

Sono bastate poche ore ai tifosi reggini per polverizzare tutti i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti dello Stadio “Luigi Razza”. E’ per questo motivo che i sostenitori amaranto hanno iniziato, già dalla giornata di ieri, ad acquistare i tagliandi di altri settori per sostenere la squadra di Toscano nella vicina trasferta di Vibo Valentia. La capienza massima dell’impianto è di circa 2800 posti (gli abbonati della Vibonese sono poche centinaia), quindi è facile immaginare che la notizia di sold out sia solo una questione di poche ore. Intanto la società rossoblu ha diramato il comunicato per invitare i propri supporters a non aspettare domenica per acquistare un tagliando, c’è il rischio che lo stadio sia tutto nelle mani della Reggina. Ecco di seguito la nota ufficiale: “Vibonese-Reggina, in programma domenica 2 febbraio allo stadio “Luigi Razza” sarà una partita dal pubblico delle grande occasioni. Prosegue a gonfie vele la prevendita dei tagliandi. Praticamente già polverizzati i biglietti riservati al settore ospiti. In virtù di tale condizione la Società rossoblu invita i propri tifosi a non attendere, salvo casi eccezionali, il giorno della partita e/o gli ultimi minuti pre-gara per procurarsi il tagliando di ingresso, evitando, altresì, lunghe code al botteghino”.

