Serie B, Salernitana-Cosenza 2-1: il club calabrese ribaltato, la classifica adesso fa paura [FOTO]

25 Gennaio 2020 19:54

Salernitana-Cosenza, si è concluso un match molto importante valido per il campionato di Serie B

SALERNITANA-COSENZA – E’ andato in archivio un match molto importante valido per il campionato di Serie B, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di alta e bassa classifica, grande interesse anche per le zone playoff e playout, si sono affrontate Salernitana e Cosenza. I padroni di casa possono pensare anche alla promozione in Serie A, i calabresi devono invece evitare la retrocessione. La partita di oggi ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto, la partita è stata dai due volti. Inizio molto positivo per gli ospiti che passano in vantaggio con Asencio dopo appena 14 minuti. Il Cosenza ha l’opportunità di raddoppiare ma non sfrutta le occasioni, la partita della Salernitana entra nel vivo ed i padroni di casa riescono a ribaltare tutto. La partita svolta già nel primo tempo, prima arriva il pareggio di Lombardi poi è Akpa-Akpro a siglare la rete del 2-1. Nel secondo tempo occasioni da una parte e dall’altra ma il risultato non cambia più, finisce 2-1. La Salernitana sogna la Serie A e sale a quota 32 punti a -3 dal Pordenone, Cosenza in crisi ed in piena zona retrocessione con appena 20 punti.

