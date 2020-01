Risultati Serie C Girone C: la Reggina mantiene a distanza Bari e Ternana, la classifica aggiornata

19 Gennaio 2020 19:13

Risultati Serie C Girone C – Le partite della 22ª giornata di campionato: la classifica aggiornata in tempo reale

Risultati Serie C Girone C – Il campionato di Lega Pro entra sempre più nel vivo arrivano importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione. La 22ª giornata si è aperta con l’anticipo del sabato Picerno-Viterbese, terminato 0-1. Domenica invece si disputano tutte le altre sfide da calendario: alle 15.00 la Reggina capolista vince 1-2 in trasferta a Bisceglie, mentre Bari e Ternana vincono in casa contro Rieti e Rende. Interessante pareggio tra Catania-Potenza 1-1 e Casertana-Virtus Francavilla 1-1. La Vibonese cede 0-1 alla Cavese. Per quanto riguarda le partite delle ore 17.30, Catanzaro-Monopoli finisce 1-2 e il Teramo supera l’Avellino.

Sabato 18 gennaio 20:

Picerno-Viterbese 0-1

Domenica 19 gennaio 2020:

Bari-Rieti 5-2

Bisceglie-Reggina 1-2

Casertana-Virtus Francavilla 1-1

Catania-Potenza 1-1

Paganese-Sicula Leonzio 0-0

Ternana-Rende 3-1

Vibonese-Cavese 0-1

Catanzaro-Monopoli 1-2

Teramo-Avellino 1-0

LA CLASSIFICA

REGGINA 52 BARI 43 TERNANA 43 MONOPOLI 40 POTENZA 40 CATANZARO 32 TERAMO 31 CATANIA 30 PAGANESE 28 VITERBESE 28 CAVESE 28 VIBONESE 27 CASERTANA 27 AVELLINO 27 FRANCAVILLA 24 PICERNO 20 BISCEGLIE 14 RENDE 14 SICULA LEONZIO 12 RIETI 8

