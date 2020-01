10 Gennaio 2020 16:12

Salvini in Calabria: incontro con gli agricoltori della Coldiretti. Il leader della Lega: “vinceremo le elezioni in questa regione”

Mini tour in Calabria per Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. A Rende, nella prima tappa, ha incontrato gli agricoltori della Coldiretti: “la Calabria ha bisogno di lavoro ma anche infrastrutture e poi sanità”. “Sono convinto che vinceremo le elezioni regionali e avremo il primo governatore donna. Credo, inoltre, che la Lega sarà il primo partito”, conclude.

