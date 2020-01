Reggio Calabria: la Trust Pallacanestro Viola a supporto della Fondazione Hospice Via delle Stelle

4 Gennaio 2020 16:30

Reggio Calabria: la Trust Pallacanestro Viola ha risposto presente alla gara di beneficenza che si sta scatenando in queste ore per Hospice

Anche la Trust Pallacanestro Viola ha risposto presente alla gara di beneficenza che si sta scatenando in queste ore. Il 5 gennaio durante l’evento già sponsorizzato di domani “Hospice on the road”, che ricordiamo essere organizzato dai motoclub reggini e non, ringraziamo per il supporto offerto la Trust Pallacanestro Viola che presso il nostro stand (attivo dalle ore 9.00 a piazza Duomo) consegnerà una donazione benefica rivolta alla “Fondazione Hospice Via delle Stelle”, tramite un suo giocatore; il ricavato sarà ottenuto dalla raccolta fondi che si terrà durante la partita della giornata odierna presso il PalaCalafiore alle ore 18. La stessa Trust Pallacanestro Viola ha realizzato un casco serigrafato Viola che verrà benedetto insieme agli altri e successivamente messo all’asta tra i supporters neroarancio come obbiettivo sempre supporto della nostra struttura.

