9 Gennaio 2020 09:12

Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la presentazione del programma escursionistico 2020 di Gente in Aspromonte, associazione escursionistica che opera da 35 anni sul territorio e contribuisce a valorizzare le risorse del territorio

Sabato 11 gennaio, alle 17.30, presso la sala Perri del Palazzo Alvaro di Reggio Calabria (Piazza Italia), sarà presentato il programma escursionistico 2020 di Gente in Aspromonte, associazione escursionistica che opera da 35 anni sul territorio e contribuisce a valorizzare le risorse del territorio, con un costante dialogo con il Parco Nazionale dell’Aspromonte e la comunità locale. L’evento è aperto a tutti, agli escursionisti, a coloro che desiderano conoscere il mondo dell’escursionismo, a chi ama la natura e a chi vuole tuffarsi in un mondo nuovo. Gente in Aspromonte, che ogni anno propone un programma tematico, ha scelto per l’anno appena iniziato il tema “Sentieri sulle Tracce del Tempo”: non sono state fatte anticipazioni sull’argomento scelto, ma, come ogni anno, c’è la certezza che tutte le attività proposte dell’associazione nel 2020 sapranno offrire grandi emozioni ai partecipanti.

