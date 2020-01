Reggio Calabria: a Piazza Castello manifestazione dei tirocinanti della giustizia

23 Gennaio 2020 11:15

Reggio Calabria, il 29 gennaio si terrà a Piazza Castello una manifestazione dei tirocinanti al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla loro situazione

Il 29 gennaio dalle ore 09.00 alle 12.00, si terrà a Piazza Castello a Reggio Calabria una manifestazione dei tirocinanti al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla loro situazione essendo ormai prossima “alla scadenza la convenzione con conseguente termine del periodo di formazione da parte di molti tirocinanti”. “E’ evidente il disagio in cui si verranno a trovare gli Uffici Giudiziari che già si trovano in una situazione di grave copertura dell’organico disperdendo così la professionalità e l’esperienza acquisita in circa dieci anni di continui tirocini che non hanno portato ad alcun inserimento professionale”, affermano i tirocinanti. “Si rappresenta inoltre, che allo stato non vi sono possibilità di alcun rinnovo, inoltre gli stessi per conseguire l’ attestazione della qualifica professionale dovranno partecipare ad un corso esterno di formazione per un totale di 360 ore (9 ore al giorno per 2 mesi) non retribuite e senza alcun rimborso spese”, concludono.

