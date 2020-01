Reggio Calabria, Cannizzaro ricorda l’avvocato Colosi: “la nostra città perde un professionista di alto livello”

17 Gennaio 2020 10:15

Lutto a Reggio Calabria per la morte dell’avvocato Franco Colosi, il ricordo dell’on. Francesco Cannizzaro

E’ morto ieri sera a Reggio Calabria l’avvocato Franco Colosi, già direttore dell’Aci e direttore di pista. E’ stata una delle figure più importanti dell’automobilismo reggino, prima come pilota e poi come presidente della Scuderia Aspromonte.

L’on. Francesco Cannizzaro ricorda l’avvocato-decano dell’automobilismo con un post sui social: “il tempo corre in queste giornate di campagna elettorale ma, improvvisamente, una triste notizia mi costringe a fermarmi un attimo avvertendo un grandissimo dolore per la perdita di un grande uomo, un caro amico, l’avvocato Franco Colosi. La nostra città – prosegue- perde un professionista di alto livello, un Nobile Uomo, instancabile appassionato di Automobilismo. Una passione che abbiamo condiviso…tante gare organizzate insieme, tante emozioni e brividi da ‘percorso’ abbiamo vissuto sempre con il suo sorriso rassicurante, punto di riferimento per centinaia di automobilisti e non.. Farò tesoro dei Suoi insegnamenti e mai potrò dimenticare la Sua sincera vicinanza in ogni momento delle mie gare, anche di vita, per raggiungere i traguardi”, conclude.

