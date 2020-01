Reggio Calabria, 8 agenti ribaltano l’auto cappottata di forza per liberare il Lungomare tra due ali di folla nella notte [FOTO e VIDEO]

23 Gennaio 2020 23:48

Reggio Calabria, le immagini delle operazioni di soccorso e pulizia dopo l’incidente della serata sul Lungomare

Ci sono voluti 8 agenti tra Polizia, Polizia Municipale e Guardia di Finanza per aiutare gli operatori del carroattrezzi che alle 23:00 circa è arrivato sul Lungomare di Reggio Calabria per liberare la strada dopo l’incidente che si era verificato alle 21:15. Ribaltare l’Opel Astra cappottata non è stato semplice, ma dopo numerosi tentativi e con l’aiuto degli agenti il mezzo è tornato con le ruote per terra e sono in corso le operazioni per metterlo sul carroattrezzi. Il Lungomare è ancora chiuso al traffico, due ore abbondanti dopo l’incidente. Sul posto si è radunata una grande folla di curiosi che stanno scattando foto e girando video per una scena che – appurato come non ci siano state gravi conseguenze – è diventata quasi comica.

