Reggio Calabria, 40enne arrestato per minacce e botte alla convivente: interrogato, si dichiara innocente [DETTAGLI]

23 Gennaio 2020 12:40

Reggio Calabria, indagini in corso dopo l’arresto di un 40enne accusato di maltrattare e malmenare la convivente

Un uomo di Reggio Calabria di poco più di 40 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Già sposato e divorziato, convive da 4 anni con una ragazza che l’ha accusato di ripetute sevizie, minacce, calci, pugni, schiaffi e lesioni. La donna ha chiamato il 118 ed è stata refertata con le conseguenze dei maltrattamenti, che avrebbero appunto provocato lesioni. Difeso dagli avvocati Demetrio e Mariateresa Prattico, davanti al Gip Laganà, stamattina l’imputato si è difeso smentendo le accuse e professandosi innocente, ammettendo di aver avuto liti verbali ma escludendo in ogni caso di essere mai passato alle mani. L’imputato si trova ancora ristretto in carcere ad Arghillà, mentre proseguono le indagini per accertare l’accaduto.

