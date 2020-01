Elezioni Regionali, Labriola: “Jole Santelli cambierà il volto della Calabria”

27 Gennaio 2020 17:36

Elezioni Regionali Calabria, le parole della deputata di Forza Italia Vincenza Labriola

“Jole Santelli e’ il nostro orgoglio azzurro e cambiera’ il volto della Calabria. Si tratta di una vittoria storica che porta per la prima volta una donna alla guida della Regione e che pone l’accento su come Forza Italia sia indispensabile per vincere. Bello l’appello che la neo-presidente ha rivolto alle donne calabresi, chiedendo loro di essere al suo fianco, come importante e’ l’invito che ha indirizzato ai tanti calabresi che hanno lasciato la propria terra per lavorare insieme a un nuovo cantiere per le Calabria. Buon lavoro a Jole Santelli che ha davanti a se una sfida importante e che sicuramente sapra’ dare ai calabresi quella buona e sana politica di cui tutto il sud ha bisogno“. Cosi’ la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

