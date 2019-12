Sicula Leonzio-Reggina, Toscano: “Per me è una vittoria da infarto” [VIDEO]

15 Dicembre 2019 20:56

Sicula Leonzio-Reggina, mister Toscano in sala stampa al termine del match vinto dagli amaranto al 95′

La Reggina vince ancora, ottenendo il suo undicesimo successo di fila. Di nuovo allo scadere, ma questa volta nell’ultima azione di gioco: al 95′ è Reginaldo a salire più in alto di tutti e a battere il portiere in mezzo al delirio degli oltre mille tifosi amaranto giunti a Lentini. Queste le parole in sala stampa, al termine del match, di mister Toscano.

“Sapevamo di dover affrontare una squadra che ci avrebbe messo in difficoltà. Arrivavamo sempre in ritardo sul pallone. Un errore nostro clamoroso ha portato in vantaggio gli avversari su rigore I cambi hanno inciso. Una vittoria da infarto per me, è la prima volta ma ci sta nel corso di una stagione”.

“Le abbiamo rischiate tutte inserendo tanti giocatori offensivi. Abbiamo un organico importante e i cambi sono stati decisivi. Sull’1-1 non abbiamo mollato, cercando di giocare la palla sempre anche quando c’era da soffrire”.

