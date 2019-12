Sicula Leonzio-Reggina 1-2, le pagelle di StrettoWeb: Denis e Reginaldo, ma non erano ‘vecchi’? [FOTO]

15 Dicembre 2019 19:54

Sicula Leonzio-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – I giudizi sui calciatori amaranto al termine del match di Lentini

Sicula Leonzio-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – Undicesimo squillo: la Reggina non brilla ma vince ancora nel finale grazie a Reginaldo e il settore ospiti amaranto esplode. Spettacolo al Sicula Trasporti Stadium! 1-2 in rimonta con Denis e il brasiliano, ma non erano vecchi e bolliti? El Tanque prima pareggia e poi offre l’assist a Reginaldo per il gol vittoria. Di seguito le pagelle degli amaranto.

Guarna 6 – Non rischia molto, sul rigore prova a rimanere in piedi fino all’ultimo.

Blondett 5.5 – Troppo impreciso.

Bertoncini 6 – Difesa oggi un po’ imprecisa, ma lui è sufficiente.

Rossi 6 – Ci sono stati giorni migliori anche per lui, ma gli attaccanti avversari sono come le zanzare.

Garufo 6 – Anche oggi corre come un pazzo, ma sbaglia qualche appoggio semplice.

De Rose 6.5 – “Ciccio polpaccio” e la corsa continua. Non è il titolo di un film…

Bianchi 5.5 – Sottotono, paga l’aggressività ospite.

Rubin 5 – Lentini non è la località in cui si gioca oggi, ma i suoi ritmi. A corto di condizione.

Bellomo 5.5 – Spesso impreciso negli ultimi 16 metri. Ingabbiato.

Corazza 6 – Non segna da due partite. Joker, che facciamo?

Denis 8 – Chapeau! Tocca due palloni: uno lo mette dentro e uno lo offre a Reginaldo. FENOMENO!

dal 57′ Rolando 5 – Ingenuo in occasione del rigore.

dal 57′ Rivas 5.5 – Si avvicina il periodo natalizio e la voglia di cenone è dietro l’angolo: ha fame e si divora due gol.

dal 57′ Sounas 6 – Come sempre, entra e prova dare la scossa.

dal 70′ Reginaldo 8 – Capocciata da tre punti. IMMENSO!

dall’80’ Paolucci 6.5 – Anche oggi entra e vuole spaccare tutto.

