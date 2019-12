Natale a Messina: gli appuntamenti in calendario sino al 6 gennaio

Proseguono gli appuntamenti inseriti nel calendario del Natale 2019, promosso dall’Amministrazione comunale. Questo pomeriggio alla Galleria Vittorio Emanuele alle 18 si terrà il concerto della Fanfara del 12 ° Reggimento Carabinieri Sicilia. Domani, mercoledì 18, alle ore 17.30, nella Galleria Vittorio Emanuele, ed alle 19, a piazza Cairoli è in programma l’esibizione della Brigata Aosta. Giovedì 19, alle 10, a Palazzo Sturiale in largo Risorgimento, “Natale a Casa Pascoli”: Geri Villaroel recita “Le Ciaramelle”, con la partecipazione del Sindaco Cateno De Luca e degli alunni della scuola media Giovanni Pascoli. All’iniziativa, curata dal Centro Turistico Giovanile e dal Gruppo Salviamo Casa Pascoli, con ilpatrocinio del Comune, interverranno l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso; il Presidente dell’Ente Teatro Orazio Miloro; la Prof.ssa Caterina Oteri; l’Esperto di Storia Patria Nino Principato; Piero Chillè del Gruppo Salviamo Casa Pascoli; e l’Esperto di Giovanni Pascoli Giovanni Rando. Venerdì 20, alle 17.30, a piazza Cairoli e su via dei Mille, ed alle 19 nella Galleria Vittorio Emanuele, sarà la volta della Fanfara dei Bersaglieri.

Il Calendario

17 dicembre

ore 9 – Laboratorio Musicale Ist. Mazzini – Gallo Teatro Vittorio Emanuele

ore 10 – Evento Le Sfere di N – Galleria Vittorio Emanuele

ore 17 – Laboratorio Musicale Ist. Mazzini – Gallo Sala Laudamo

ore 17:00 – I.COR della città “Ist. Antonello” – Teatro Vittorio Emanuele

ore 18 – Folk & Tombolata Bordonaro

ore 18 – Fanfara dei Carabinieri – Galleria Vittorio Emanuele

ore 18 – Biblio Tombola – Biblioteca Comunale T. Cannizzaro

18 dicembre

ore 17 – Tombolata di Beneficenza – Mercato Muricello

ore 17– Ricordi di un trascorso natale – Chiesa San Giovanni di Malta

ore 17.30 – Esibizione Brigata Aosta – Galleria Vittorio Emanuele

ore 19 – Esibizione Brigata Aosta – Piazza Cairoli

ore 18 – Trio Simphony – Galleria Vittorio Emanuele

ore 19 – Massimo Kid Orchestra – Teatro Vittorio Emanuele

ore 18 – Concerto Boer/Verona Trento – Palacultura

19 dicembre

ore 10 – Natale a Casa Pascoli – Piazza Don Fano

ore 17 – Dj Set “Insieme per Paolo” – Mercato Muricello

ore 17 – Concerto Coro Enarmonia – A.O.U.P. Antonio Martino

ore 19 – Concerto Coro e Orchestra Ist. Aninis – Chiesa di San Giuliano

ore 20 – Missione Kenya – Palacultura

20 dicembre

ore 17 – Fanfara dei Bersaglieri – Piazza Cairoli

ore 19 – Fanfara dei Bersaglieri – Galleria Vittorio Emanuele

ore 18 – The Jackson’s Pipes Band – Vie del Centro

ore 18 – Corelli Jazz Quintet – Santa Maria Alemanna

ore 18 – Proiezione & Danza – Via De Pasquale

ore 19 – Coro Eugenio Arena – Chiesa del Carmine

ore 20 – I Cantustrittu – Chiesa S. Giovanni di Malta

21 dicembre

ore 9 – Il Calcio di Morgan alla Disabilità – Palanebiolo

ore 14 – Le Magie del Natale – Contesse

ore 16 – Il Villaggio di Natale – Villa Lina

ore 17 – Cantando il Natale – Casa Serena

ore 17 – Natale sotto le Stelle – Briga Marina

ore 17– Natale in Carrozza – Vie del Centro

ore 17 – Il Natale al Casale del Faro – Faro Superiore

ore 18– Tombola & Tradizioni – Villa Melania

ore 19 – Coro Istituto Minutoli – Chiesa San Giovanni di Malta

22 dicembre

ore 8:30 – In acqua per Paolo Chillè – Piscina Villa Dante

ore 9:30 – Il Villaggio di Natale – Villa Lina

ore 17 – Natale sotto le Stelle – Briga Marina

ore 17:30 – Il Natale al Casale del Faro – Faro Superiore

ore 17:30 – Natale in Carrozza – Vie del Centro

ore 17:30 – La slitta di Babbo Natale – Piazza Duomo

ore 18 – Note Colorate – Palazzo Zanca

ore 18 – Coro La Palestrina – Chiesa dei Catalani

23 dicembre

ore 17:30 – Concerto Coro Maurolico – Camera di Commercio

ore 18 – Mexica Saxofone Quartet – Santa Maria Alemanna

ore 19 – Coro Polifonico S. Nicolò – Basilica S. Antonio

ore 210 – Il Natale e le sue radici – Palacultura

26 dicembre

ore 18 – Notte Disiata – Chiesa Santa Caterina

ore 19 – Concerto Natalizio M° Baronello – Galleria V.E.

ore 18 – Natale a Larderia – Larderia Superiore

27 dicembre

ore 17 – Natale sotto le Stelle – Briga Marina

ore 17:30 – Notte Funesta (Comm. 111° Annivers. Terremoto) – Palacultura

ore 21 – Deragli “Cover Zucchero Fornaciari” – Galleria V.E.

ore 18 – Natale a Larderia – Larderia Superiore

28 dicembre

ore 17– Natale sotto le Stelle – Briga Marina

ore 17:30 – Il Natale al Casale del Faro – Faro Superiore

ore 17:30 – Accademia di Musical On Stage – Piazza Cairoli

ore 18 – Natale a Larderia – Larderia Superiore

ore 18:30 – I Cantustrittu – Mili San Pietro

ore 18 – La Bella e la Bestia – Palacultura

ore 19 – Concerto Sinfonico Natalizio – Chiesa S. Maria I. Camaro Sup.

ore 19 – Cantando il Natale – Madonna della Mercede

29 dicembre

ore 17 – Natale sotto le Stelle – Briga Marina

ore 17:30 – Il Natale al Casale del Faro – Faro Superiore

ore 19 – Concerto Sinfonico Natalizio – Basilica Sant’Antonio

30 dicembre

ore 19:00 – La Compagnia di musici e cantori – Chiesa S. Maria in Arciv.

31 dicembre

ore 22:30 – Dj Set con Leo Leppolis – Yanez & Company – Piazza Duomo

1 gennaio 2020

ore 18 – Saluto del Sindaco – Piazza Unione Europea

ore 20 – I Cantustrittu & Da Manatthan a Cefalù – Piazza Duomo

2 gennaio

ore 19 – Il Natale e le Tradizioni – Santuario Sant’Antonio

ore 19:15 – Concerto dell’Epifania “Gershwin” – Basilica Cattedrale

3 gennaio

ore 18:30 – Banda Santa Cecilia – Santo Stefano Media

ore 18:00 – Ensemble Chitarre A. S. Musicum – Mili San Pietro

4 gennaio

ore 17:30 – Il Natale al Casale del Faro – Faro Superiore

ore 21 – CDR Music + Centro Formazione Danza – Galleria V.E.

ore 18 – Coro La Perosiana e Le Vittorie – S. Francesco all’Immacolata

5 gennaio

ore 17:30 – Galà Lirico – Teatro Vittorio Emanuele

ore 18 – Arrivano i Re Magi a Cavallo – Piazza Duomo

ore 18 – Coro La Palestrina – Monte di Pietà

ore 18 – Spettacolo Popolare Itinerante – Bordonaro

ore 18 – I Cori dei Piccoli “Progetto Suono” – Piazza Duomo

ore 19 – Danzando l’800 – Galleria Vittorio Emanuele

6 gennaio

ore 9 – La Befana dei Vigili del Fuoco – Piazza Duomo

ore 10 – Cavalcata Storica dei Cavalieri della Stella – Vie del Centro

ore 15 – U Pagghiaru – Bordonaro

ore 18 – Magical Dreams & Mago Salvin – Piazza Cairoli

ore 190 – Concerto Coro Enarmonia – Basilica Sant’Antonio

ore 19:15 – Gelsa Brass Quintet – Chiesa dei Catalani