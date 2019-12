Messina: al Palacultura “Un Orfanotrofio per Kasue”

19 Dicembre 2019 18:25

L’iniziativa, organizzata dal Centro Cristiano Efraim Onlus, si terrà questa sera al Palacultura di Messina, ed è finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione di un orfanotrofio nel terreno dell’Ephraim Christian Center di Kasue, in Kenya

“Un Orfanotrofio per Kasue”, appuntamento inserito nel cartellone degli eventi natalizi promosso dall’Amministrazione comunale, è stato illustrato oggi, giovedì 19, a Palazzo Zanca, dall’assessore alle Attività Sportive e allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia insieme ai rappresentanti della Missione Kenya Umberto Silipigni e Carmelo Biondo. L’iniziativa, organizzata dal Centro Cristiano Efraim Onlus, si terrà questa sera, alle 20.30, al Palacultura, ed è finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione di un orfanotrofio nel terreno dell’Ephraim Christian Center di Kasue, in Kenya.

All’evento, presentato da Letizia Lucca, parteciperanno le scuole di danza, Centro Formazione Danza di Milena Freni; SYA Dance di Giusy D’Agostino; Full Dance di Laura Spadaro; Oltredanza di Claudia Bertuccelli e Tilia Ruggeri, e l’Accademia Dance Center di Elisabetta Isaia; l’orchestra degli studenti dell’Istituto comprensivo Tremestieri, diretta dal prof. Giovanni La Fauci; il cantante Peppe La Spina; Vittoria Gulletta; la delegazione provinciale della Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) accompagnata dal delegato provinciale Giuseppe Guarino; la squadra di calcio juniores dell’Atletico Messina con i dirigenti Edoardo Bonsignore, Gabriele Gualberti ed il mister Domenico Ardizzone; e rappresentanti della Guardia Costiera. Saranno presenti anche missionari messinesi, testimoni delle loro esperienze vissute in Kenia, i quali hanno raggiunto l’obiettivo relativo alla realizzazione di una struttura sanitaria che sarà inaugurata il prossimo gennaio 2020.

